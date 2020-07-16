張祖榮涉貪案　有被告疑虛報任已停刊報章副總編

澳門初級法院續審貿易投資促進局前主席張祖榮涉貪案，由第9名廉署證人作供，涉及案中第18被告歐陽玉雙曾委託第4被告商人吳國壽於2011年申請技術移民。證人在作供時表示，歐陽玉雙曾入職由吳開設的澳門早報，以月薪4萬澳門元出任總經理和副總編輯，並藉此申請3年的居留許可，於2012年6月申請成功。

證人指，澳門早報的最高年發行量僅為8000份，社長年薪亦僅約8.4萬澳門元，而歐陽玉雙年薪卻達48萬澳門元，是社長年薪近6倍之多。證人又展示歐陽玉雙的出入境紀錄，發現她於2012年至2015年期間，每年留居澳門的日數卻僅5至8天，與其職位工作時數不符，亦無資料顯示澳門早報於內地有業務。

證人續稱，歐陽玉雙的居留許可於2015年8月到期，她向吳國壽支付50萬澳門元辦續期申請，但貿促局一直無通過其申請。及後向新聞局查詢時，又得悉澳門早報早於2017年3月停刊，要求歐陽玉雙提交職務文件等資料證明，及解釋為何停刊後仍有支薪，並要求作出書面聽證，惟歐陽玉雙未有提交，有關申請最終在2018年被時任經濟財政司司長決定不獲續期。

被告張祖榮涉嫌在2010至2018年間，在審批「重大投資移民」和「技術移民」的申請時，受賄作不法行為罪和偽造文件罪等，去年7月企圖潛逃海外，被澳門廉署拘捕。此案連同張祖榮在內，共有26名被告，包括時任貿促局投資居留暨法律處經理甄溢全、貿促局行政管理委員會前執行委員吳愛華等。張被控18項罪名，包括受賄作不法行為罪、濫用職權罪、清洗黑錢罪等。