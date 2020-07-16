立法會存播毒隱患　陳淑莊助理同住家人被列密切接觸者

立法會秘書處表示，今日(16日)收到通知，一名在立法會綜合大樓8樓工作的議員助理同住家人被列為「初步確診者的密切接觸者」。秘書處指已採取預防措施，加強清潔及消毒8樓及綜合大樓的公用地方和設施。

據悉，該議助為公民黨議員陳淑莊的助理，該助理的祖父和工人早前確診，但該議助和祖父不是同住。

新民黨議員葉劉淑儀及容海恩的議員辦事處亦位於8樓。葉太指得悉8樓有議辦的職員為緊密接觸者，了解到該議辦現時已無人上班，指自己及她的職員感到擔心，因為她與同層其他人員其用走廊、洗手間及茶水間；提到秘書長陳維安正安排為8樓全層作消毒，直至完成前不會再用8樓，會安排職員在家工作。

葉太已聯絡食物及衞生局局長陳肇始諮詢意見，會進行醫學監察，即每日量度體溫，稍後亦會進行深喉唾液測試。被問到會否影響未來選舉工作時，她形容自己年紀大，要盡量小心。

容海恩亦對此感到擔心，指屋企有小朋友，不希望影響家人。被問到離任感言時，她指現時任期仍未結束，感謝葉太及新民黨，未來會在其他崗位服務市民。葉太則補充，容會協助新民黨新界東競選工作。

另外，民主黨議員尹兆堅隨即在立法會提出緊急事項，要求主席用議事規則第14（5）將會議暫停，想將大樓消毒，指同事同記者都憂心。代主席李慧琼指要再考慮，但未有更多消息應繼續會議。

另一民主黨議員許智峯質疑到底是社會疫情問題或法案重要？尹再跟進是否應跟政府規格對整個大樓消毒。李表示安全和健康是考慮因素之一，但秘書處已表示作出防疫措施，秘書處會繼續審視。