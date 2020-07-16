無能政府朝令夕改　市民怨氣沖天抗疫靠自己

香港回歸23年，港府無能施政離地，市民怨氣沖天，其中新冠肺炎疫情持續半年，港府抗疫政策朝令夕改，據統計最少7大政策或舉措「唔鬧唔跪低認衰」，包括於疫情爆發之時，因禁蒙面法指出街不用戴口罩，現時實施強制公共交通口罩令；堅拒派包機接載滯留湖北武漢港人，經過東方報業集團大力倡議才回應落實包機安排；另一離地政策未面世就難產，涉及「禁酒令」在多名行政會議成員公然唱反調下，結果無疾而終；今日(16日)再次「跪低」，豁免不對外開放員工飯堂的禁堂食令。

至本月疫情開始出現第3波爆發，書展的舉行引起社會關注，本月9日食物及衞生局局長陳肇始指，港府會維持舉辦書展的決定，認為保持距離、減低人數及容量對疫情控制有幫助，但4日後又宣布書展將會延期，令書展商無所適從。本周一(13日)，因應疫情持續嚴峻，政府公布一刀切強制食肆於昨日(15日)起「晚六朝五」禁止堂食，但至今日又宣布不對外開放員工飯堂獲得豁免。