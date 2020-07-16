虐打男友案　被告圖自殘申押後　官或扣留被告診斷

在大學以一級榮譽畢業的計算機科學高材生，與比自己年長7年的女保險經紀展開初戀不久，疑遭初戀女友數度虐打案，原定今天(16日)在區院續審，但辯方向法庭透露被告於本周二(14日)曾有企圖傷害自己的行為，擔憂被告能否繼續進行審訊，申請押後審訊以待被告求診精神科醫生。法官把案押後到明天再訊。

法官今早表示，法庭需要醫療證明，以考辯方的申請，而被告今天稍後前往私家精神科醫生求診後，若有任何機會或徵兆顯示被告會傷害自己，法庭或會考慮下令將被告扣留在精神科治療中心，既可以讓政府精神科醫生替被告診斷，也可以防止被告傷害自己。法官囑呼辯方律師需就此與被告作討論及考慮是否需要繼續有關申請。案件押後至明天再續。

另法官作出警告，希望被告及事主家人雙方不要作出行為，令審訊被干預，否則或會構成藐視法庭。

被告麥凱晴（39歲），被控一項襲擊致造成身體傷害及四項有意圖而傷人罪。控罪指，她於一八年五月至八月，在跑馬地某大廈襲擊及傷害男子X。案件於本周二開審，X獲准在屏風後作供，他仍未作供完畢。