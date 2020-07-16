港區國安法：美駐華大使促中方恢復香港自由權

美國總統特朗普宣布已簽署《香港自治法案》後，中國外交部副部長鄭澤光周三（15日）召見美國駐華大使布蘭斯塔德，提出嚴正交涉。美國駐華大使館周四（16日）表示，布蘭斯塔德在會面中敦促中方恢復香港的自由權，並避免《中英聯合聲明》所保障的高度自治受到進一步損害。

美國駐華大使館指，布蘭斯塔德與鄭澤光會面時表示，非常關切美國對中國侵蝕香港基本自由權的決定，並解釋特朗普簽署的涉港行政命令細節。他指特朗普認為北京近期採取的行動，從根本上削弱了香港的自治；香港不再擁有足夠的自治，沒法為在特定美國法律下的不同待遇提供依據。

美國國務卿蓬佩奧亦發聲明，指全世界在過去兩周看着中共扼殺香港的自由，實施《港區國安法》，破壞維持香港自由開放至2047年的承諾。他表示，特朗普採取行動結束美國給香港的優惠待遇，終結其與美國出口管制相關的優勢，指示着手終止兩地之間的引渡協議，並允許港人以難民身份入境，展現美國與受壓迫者站在一起的持久承諾。他又形容，7月1日對香港來說是悲傷的一日，北京的行動讓他們別無選擇。