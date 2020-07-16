輕鐵車廂有人自稱疑確診惹恐慌　乘客通知港鐵消毒

港鐵稱有乘客致電，指在610線輕鐵上聽到有其他乘客懷疑自己確診。

輕鐵線惹乘客確診新冠肺炎疑雲！網上流傳消息，指今早(16日)港鐵西鐵線錦上路站接獲一名乘客求助，聲稱有曾乘搭過輕鐵610線的乘客懷疑自己確診新冠肺炎，輕鐵控制中心已安排相關列車作消毒程序。港鐵回應時指出，錦上路站接到乘客來電，聲稱早前乘搭610線輕鐵時，聽到有其他乘客稱自己可能染疫，故致電告知職員，港鐵已安排為涉事車廂進行深層清潔及消毒。

港鐵表示，今早大約8時40分，錦上路站職員收到乘客致電，表示他早前乘搭610線輕鐵時，聽到有其他乘客提及自己懷疑確診，職員隨即通知輕鐵車務控制中心，控制中心有安排職員查詢該輕鐵車輛上的乘客是否需要協助。該車輛到達屯門碼頭總站，控制中心安排該輕鐵返回車廠進行深層清潔及消毒，並已更換該輕鐵的空氣過濾網。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，早前聽說有關事件，但目前仍未知涉事乘客是否確診者。他指一般而言，站員遇到有乘客表示不適，會按規矩先通知車務控制中心，然後穿上保護衣物照顧該名不適乘客，並安排送院檢查等工作，至於其乘坐過的列車會立刻安排收車消毒，該乘客所到之處都會進行消毒。