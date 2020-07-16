本年度馬季丁財皆不旺　賽馬投注總額按年跌2.6%

本年度馬季已於日前煞科，香港賽馬會公布賽馬活動成績表。受反修例示威和新冠肺炎疫情影響，馬會今年丁財皆「見紅」，賽馬日入場人數暴跌逾63%，賽馬投注總額則錄得約1216億港元，按年減少2.6%；而馬會的賽馬活動總收入亦下跌2.2%，僅54.19億港元。

在2019/20年度，馬會舉行87個賽馬日，比上季少一日，當中進行了828場本地賽事，按年多16場，亦為歷來最多本地賽事的賽季；而越洋轉播的海外賽事則有164場，按年增加4.5%。

相關投注總額錄得1216.08億港元，屬歷來第三高，但仍按年下跌2.6%，當中本地投注總額為980.2億港元，按年跌7.5%，而海外匯合彩池投注總額則錄得235.88億港元，按年大增25.3%。

本年度馬會向政府繳納的相關博彩稅為121.13億港元，比上年度少6.7%；而馬會的總收入則為54.19億港元，按年減少2.2%。入場人數方面，賽馬日的總入場人數為80.3萬人次，平均賽馬日入場人數為9200人次，兩者均按年減少逾63%。

馬會在疫情期間曾一度暫停讓公眾人士入場觀賽，亦關閉場外投注站，導致馬迷幾乎近半個賽季都不能親身踏足馬場。馬會行政總裁應家柏就此向馬迷致歉，又指馬會於本年度賽季經歷各種巨大挑戰，認為期內賽馬投注總額錄得只輕微跌幅，已算令人滿意。