研究指逾10%年輕人沒看印刷書一年　平均日花5小時上網

港府近年增加資源推動閱讀，上月教育局亦宣布撥款約6,000萬港元，讓學校購買合適的書籍予學生在暑假期間閱讀。但有機構今(16日)發表「青年閱讀調查報告」，訪問了388名人士，其中大部分為年輕人。報告顯示在過去一年有11.4%年輕人沒有看過印刷書籍。在電子軟件方面，受訪者每天平均使用社交媒體、即時通訊和其他網上活動的時間約為5.64小時，而18至22歲的年輕人群組平均使用時間更達6.19小時。

調查由香港出版學會於上月以網上問卷方式進行，其中逾70%的受訪者為30歲以下。在受訪者中大部分人曾在一年內看過印刷書籍，但大部分只看過2至3本書，所閱讀的書籍類型以「文學、小說」為主，其次為「心靈勵志類」。近47%受訪者表示閱讀為求知識，約32%人為娛樂放鬆而閱讀，而在18歲以下的讀者中，有近60%表示娛樂放鬆是閱讀主要目的。

在電子媒介的閱讀情況上，「和朋友通訊」是受訪者使用社交媒體和即時通訊是主要目的，其次為「了解朋友間的動向」和「閱讀新聞」。在過去3至4個月內，受訪者平均最經常看的是獨立網台、其次為報紙的網上應用程式，而年齡較高的人士較傾向使用報紙和電視台的應用程式。