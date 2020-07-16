發展局研究多層樓宇安置棕地作業　首批最快7年後落成

政府前年委聘顧問，研究於洪水橋新發展區及元朗工業邨一帶選址興建多層樓宇，重置棕地作業者，近兩年過去，發展局今(16日)終於交代最新進度，指洪水橋及元朗工業邨分別有3幅及1幅用地屬於首批，即於2023年可供發展為多層樓宇的用地，計劃若獲落實，料多層樓字最快約2027年可落成。

政府前年委聘顧問對上述兩區進行多層樓宇經營棕地作業的可行性研究，並提出概念設計方案。當時顧問建議將洪水橋新發展區內24公頃用地劃分為9幅用地，發展7至8棟多層樓宇；而元朗福宏街及宏利街1幅約3.8公頃的用地則擬建單幢多層樓宇。

發展局呈交立法會的最新文件顯示，今年5月，發展局再聘顧問展開市場調查，評估市場對發展多層樓宇用作重置棕地作業的意向，認為市場調查的分析有助政府制定在已預留的土地上發展多層樓宇的未來路向。

發展局指出，由於立法會財務委員會上月底批准洪水橋/廈村新發展區第一期工程撥款，今年下半年會收回12公頃私人土地及展開有關工程。第一期發展工程將提供土地為受影響住戶興建專用安置屋邨，該安置屋邨料於2024年起陸續建成，而會讓撥作興建多層樓宇的首批用地可在2023年完成地盤平整工程。當局認為這些多層樓宇有助容納需要遷離的棕地作業，讓日後的清拆工作能更順利有序地進行。

此外，政府去年宣布全面接納土地供應專責小組建議的8個優先土地供應選項，專責小組當時提出《香港2030+:跨越2030年的規劃遠景與策略》原本指香港欠缺1200公頃土地，這個估算大大低估了實際情況，由財政司司長擔任主席的土地供應督導委員會正作重新評估，預計今年內會完成《香港 2030+》最終策略，屆時會交代經修訂及更新的土地需求評估和短缺數字。