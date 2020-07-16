因應疫情嚴峻　VTC今年全面網上收生　

香港中學文憑試（DSE）將於下周三（22日）放榜。因應疫情反覆，職業訓練局（VTC） 的「VTC統一收生計劃」今年全面以網上形式進行，學生毋須親身前往院校辦理手續。VTC指，將於2020/21學年開辦超過140項全日制學士學位、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑及文憑課程，當中約120項為資助課程。

早前已報名並獲「有條件取錄」的學生，如DSE成績符合有關課程的入學條件及要求，將於放榜日獲轉換成「正式取錄」，學生須於當日上午9時至下午4時，登入系統確認學位 。若學生為新申請人及沒有獲「正式取錄」，則需於7月22日至27日「統一收生計劃」時間內，登入網上系統處理申請。

VTC高級助理執行幹事任影嬋指，目前已有超過28,000人報名VTC不同課程，因應中六學生減少，人數亦減少10%，而今年VTC會提供約15,000個學額，較去年減少10%。任又指，並不是所有科目學額均有減少，例如資訊科技及幼兒教育等，學額反而有所增加。

任表示，因應疫情並考慮到網上系統的運作，目前一般課程毋須面試，但由於社會工作等課程涉及專業資格，故仍會要求學生進行網上視像面試，而VTC各院校仍會保持開放，有少量電腦供有需要的學生處理申請。