持倒掛塗污五星旗　古思堯否認侮辱國旗罪還押

社運人士古思堯昨日到西九龍法院，聲援被控告參與和組織未經批准集結的壹傳媒黎智英與14名民主派人士期間，涉嫌舉起倒掛兼塗污了的五星旗而被捕。他被控一項侮辱國旗罪，今(16日)被解往九龍城法院提訊，暫時毋須答辯，並被還押至8月27日再訊，以待控方索取法律意見。

74歲的被告古思堯報稱船務技工，控罪指他於今年7月15日，在西九龍裁判法院A座與B座地下之間的公眾區內，公開和故意以塗劃方式侮辱中國國旗。被告今日沒有律師代表，他坦言牽涉這類型的案件，有律師和沒律師代表也沒有分別。

當法庭傳譯員向他宣讀控罪，問他是否明白時，古思堯回答：「我故意侮辱國旗，我唔認罪！」，之後才說明白控罪。

控方透露，被告當時在上址用伸縮棒掛起倒轉了的五星旗，旗上寫有「黑色恐怖」、「白色恐怖」和「法西斯恐怖」等字眼。他展示旗幟約20分鐘後便離去，未幾遭警員拘捕。鑑於控罪嚴重，故控方反對被告擔保。

被告申請保釋指，他患有直腸癌須每日看醫生，稍後更會接受化療。惟裁判官最終拒絕讓他保釋。

此外，被告去年因没有遵從消除火警危險通知書而被票控，並被罰款5000元，但他沒有交罰款，故法庭今日亦處理相關事項。被告稱近期沒有工作及收入，但表示可於兩個多月內繳清款項。裁判官最終准他於9月30日前付款，否則將以14天監禁代替。