修例風波：警隊換新防暴裝　防割阻燃抗腐蝕液

警隊過去一年為應對修例風波，出動大批防暴警員處理示威，經常遇到暴徒衝擊，包括被投擲汽油彈、腐蝕液及被利器刺傷，有見及此，警隊早前為警察機動部隊(PTU)警員更換俗稱「新韓國仔」的防暴裝束，提高保護能力，更具阻燃、抗腐蝕液、防割及防水功能，本周二(14日)開始陸續派發予參與防暴工作的總區應變大隊的第一及第二梯隊警員。

網上流傳圖片所見，新防暴裝束為軍綠色，上身為長袖衫，下身是長褲，採用的物料較輕巧及柔軟，另包括歐盟標準的防割物料，且有阻燃、抗腐蝕液、防割及防水功能，設有有不同尺碼，剪裁較舊式韓國仔貼身及舒適，之前已進行測試，證實全部符合標準。

新防暴裝束的特別之處，上身長袖衫設有拉鏈，可拉上頸部作保護，設有防割領口，警員可選擇將上衣攝在褲內，或不攝在褲內。手臂位置均是防割物料，前身及背部為則為透氣衣料，穿着時更舒適，手臂位置有魔術貼封口袋，手腕位置亦可安裝護踭，並設有位置讓同袍擺放「呼號卡」。

警隊已由本周二開始陸續向防暴人員派發新裝束，最先獲分發是東九龍總區人員，之後是新界北、新界南、西九龍及港島總區人員，以及不同總區的衝鋒隊人員。