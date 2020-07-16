批晚市禁堂食罔顧工友生計　飲食業工會促派現金津貼

第三波新冠肺炎疫情來勢洶洶，港府昨日(15日)起禁止食肆晚市堂食。有工會表示，有關規定嚴重打擊剛現起色的飲食業，又指大批工友反映隨即遭顧主要求放無薪假，財政壓力大增。工會批評港府推出禁堂食措施前未有顧及工友生計，又促請當局向已失業、減薪或放無薪假的工友發放現金津貼，並向業主施壓減租，與市民共渡難關。

港九勞工社團聯會及香港飲食業職工會聯合會，於過去1個月內以電話訪問275名飲食業工友，發現22%已遭解僱或裁員；46%放無薪假或停工；另有22%減薪或由全職轉為兼職工作。

點心師傅陳先生表示，自疫情爆發以來停工兩次，過去半年收入大減一半，又要供養母親及在內地的3名子女，財政壓力大增，一度試過「個袋得番一個幾毫」，不足支付車資，下班後需花1個多小時，由佐敦步行回位於長沙灣的居所。他稱，其僱主因應新措施再次要求他無限期放無薪假，加上擔心「轉工冇嘢做」，惟有見步行步，並指暫時節衣縮食等開工。

任職廚師30多年的葉先生則指，本年2月起因公司結業而失業，至上月尾才覓得新工作，期間須依靠積蓄過活，更要月薪1.6萬港元的女兒養活一家4口。為節省開支，葉稱會盡量減少外出，並趁街市臨關門時選購平價餸菜，惟至今已用光所有積蓄，須向親友借貸度日，而港府派發的1萬港元亦已用作還款，冀當局直接支援業界打工仔。

勞聯副主席譚金蓮稱，業界不少工友放取無薪假多時，薪金更大減逾半，「有啲得番萬幾蚊，甚至幾千蚊」，批評港府推出禁堂食措施前未有顧及工友生計，促請當局向已失業、減薪或放無薪假的飲食業工友，發放每個月9000港元現金津貼，為期6個月，「超碼交到租先」。

該會又批評，港府保就業計劃等有漏洞，出現「僱主攞津貼，僱員照放無薪假」的情況，未能保障工友收入，促請當局推出失業援助金、失業貸款基金，直接支援工友，並減免轄下出租物業租金，以及向業主施壓減租，與市民共渡難關。