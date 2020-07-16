涉嫌撞警但被彈開　男文員被控襲警受審

去年10月1日多區爆發警民衝突，一名身穿防暴裝、體重逾190磅的水警督察聲稱遭一名男文員推撞，督察沒有跌倒但文員被彈開一米，並隨即遭制服兼雙膝受傷。男文員最終被控襲警，他否認控罪，案件今（16日）在東區法院開審。涉案督察供稱，被撞後轉身見到被告，遂騎在他身上將他制服拘捕。

29歲被告魏家煒，被控於去年10月1日在灣仔軒尼詩道321-331號外襲擊執行職務的警務人員，即督察林泰金。

隸屬水警總區，時任41人小隊副指揮官的督察林泰金供稱，當晚身穿防暴裝備掃蕩非法集結人士，後方有速龍小隊推進，警方施放了催淚彈及發射橡膠子彈，亦有示威者擲汽油彈及設路障，情況混亂。

他續指，大約晚上6時他突感到左後方有物體大力撞向他，他一度失重心向前傾但沒有跌倒，轉身發現被告，立即將他制服在地。

林在盤問下承認，事發時只是「眼尾睄到」有黑色身影撞他，轉身見到被告被彈開一米兼想逃跑，他在「短暫追截」後騎坐在被告身上，其他防暴亦上前協助。林自稱體重逾190磅、高1.84米。而一直維持伏地姿勢的被告之後被發現雙膝受傷，林稱不知其受傷原因。

林稱被撞後左邊身大範圍疼痛，送院檢查後無傷勢，即日出院但獲發7日病假。案件明天續審。