伊利沙伯醫院新增2員工確診　再有3間醫院各一病人確診

本港醫院相繼出現感染個案，伊利沙伯醫院爆發多宗院內感染個案，今日(16日)再新增2宗，包括一名非緊急救護服務隊男隊員及一名病人服務助理，現時該院累計已有5宗。醫院管理局總行政經理劉家獻表示，兩位確診者上班時均有佩戴口罩，故沒有其他院內人員被列為密切接觸者。另外還有3間醫院包括佛教醫院、將軍澳醫院及瑪嘉烈醫院今日有新增個案，多涉及留院人士。

劉家獻指，伊利沙伯醫院的非緊急救護服務隊確診男隊員最後上班日為本周一(13日)，當時並沒有出現病徵，他在調配中心工作，不用接觸病人，不時會幫忙接載醫院職員開會。他指，該名男隊員並沒有去過日前爆發疫情的內科病房，上班時有戴口罩，故沒有職員被列為密切接觸者，現時院方已清潔該名男隊員工作的地方。

至於另一名病人服務助理，劉指，該名職員與早前爆發疫情的內科病房無關，因該段時間她正在休假。不過，該名病人服務助理在上班時有佩戴口罩，故沒有其他職員被列為密切接觸者。

佛教醫院亦新增1宗確診個案，劉家獻指，該名病人原定本周一入院準備接受關節手術，惟入院後出現發燒，有上呼吸道病癥，故即時已取消手術，並安排做新冠肺炎病毒測試，結果呈陽性。他在佛教醫院時入住普通科病房，有4名病人被列為密切接觸者，其中有3名已出院，衞生署已就個案進行追蹤，另1名已被安排隔離治療。該名確診病人現時已被送往伊利沙伯醫院作治療。病房同事接觸病人時有穿上合適保護裝備，故沒有同事被列為密切接觸者。

另外，將軍澳醫院亦新增1宗確診個案，劉指該名71歲男病人在本月13日經該院急症室入住內科病房，當時有發低燒，當日下午已作新冠肺炎測試並初步確診，被即時轉往隔離病房。同一病格有10名病人被列為密切接觸者，其中1名已出院，有1名因自身疾病而離世，其他8名已安排隔離病房及做測試，全部呈陰性。該病房的工作人員接觸病人時均有穿上合適保護裝備，亦沒有做高風險程序，故沒有同事被列為密切接觸者，有關病房已消毒。

瑪嘉烈醫院新增1宗確診個案，劉指該名確診男病人在本月15日晚上因發燒入院，獲安排入住雙人隔離病房，其後確診。同房病人已列為密切接觸者及安排做測試，結果呈陰性。

至於屯門醫院，有1名急症室醫生的家屬確診，被列為密切接觸者，工作時有穿上合適保護裝備，但為安全起見已將他送往檢疫中心。