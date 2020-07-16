涉轉發未成年少女性交短片　司警拘33歲菲律賓女傭

澳門司警於周一(13日)接獲國際刑警通報，有女傭涉嫌轉發未成年人性交的色情短片，隨即展開調查，昨日(15日)派員到涉案者的工作地點，拘捕1名33歲菲律賓女傭。案件待進一步跟進。

司警在該名女傭的手機中檢出數十條色情影片及相片，當中再發現另一條相信是未成年少女單獨自慰的色情影片，故相信疑犯有瀏覽、下載及分享與未成年人有關色情影片或相片的習慣。該名女傭被控「與未成年人有關的色情物品罪」，已移交澳門檢察院處理。

案情指，疑犯於本月6日透過通訊軟件，將一條片長約5分鐘的兒童色情短片，轉發予身處外地的朋友，內容涉及1名未成年的亞裔少女與成年男子性交。疑犯又供認曾轉載相關短片予男友人，並聲稱片源來自另一名男友人。司警又指，有關短片現已刪除，影片內容或人物暫未顯示與澳門有關。

對於7月內接連接獲通報，指有人在社交平台或通訊軟件，散播或轉發涉及未成年人的色情影片。司警呼籲切勿瀏覽、下載、散播或轉發有關色情物品，又或利用有關行為營利，否則將構成嚴重犯罪，最高可被判8年徒刑。