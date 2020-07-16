車船口罩令實施第二日　警方兩日共接9宗乘客違規報案

「車船口罩令」在港實施第二日，仍有乘客不顧疫情嚴峻，違法在乘搭公共交通工具期間不戴口罩。各交公共交通服務營辦商今日(16日)最少錄得4宗相關個案，職員屢勸涉事乘客戴口罩不果，最終需報警處理。警方表示，新例實例起至今日上午5時，共接獲9宗相關報案，並作出6次勸喻或警告。

九巴表示，截至今日下午5時半，接獲3宗涉及乘客未有佩戴口罩，在屢勸無效下由警方介入的個案。新巴城巴則表示，截至今日下午4時半，有1宗車長報告乘客未有佩戴口罩，需報警處理的個案，涉及城巴72號路線。

九巴呼籲乘客奉公守法，在公共交通工具上時刻佩戴口罩。新巴城巴則稱會繼續利用巴士車廂報站系統、巴士站班次顯示屏、流動應用程式及社交媒體等多種渠道，加強提醒乘客乘搭巴士時必須佩戴口罩的規定。

海路方面，新渡輪表示昨日(15日)和今日收到約10宗相關投訴，主要涉及有乘客在船上進食而沒有戴口罩，而船員在看見涉事乘客進食完畢後，會提醒他們須在船上戴口罩，對方經勸喻後亦有遵守相關規例，船員毋須報警求助。新渡輪又指，實際上船隻航行期間，若遇到有乘客不合作，船員難以聯絡執法部門跟進，船公司會繼續以廣播和通告提醒乘客避免在船上進食，以及必須在船上戴口罩。