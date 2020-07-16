13歲女不忿祼照被傳　糾黨脫前男友褲拍照報復

13歲女童承認糾黨毆打其前男友並拍下他祼露下體的照片，遭還押候判。

13歲女童經社交媒體結識16歲少年後成為戀人，並曾把自己12幀裸照傳送予對方。惟兩人不久便分手，少年卻貪玩把女童的裸照發送予他的同學。女童得悉後大感困擾，於是糾黨相約少年外出，對他拳打腳踢外，更「以牙還牙」要他脫褲給她拍照，再將下體照傳給朋友觀賞。女童及她的6名朋友事後被捕，女童及其中4人今（16日）於屯門法院承認1項襲擊致造成身體傷害罪，分別還押至本月30及31日判刑。

7名被告分別為3男4女，3名男被告分別為14至17歲，4名女被告則只有12至16歲。其中兩名15歲及17歲的男被告暫時毋須答辯，法庭讓他們繼續保釋至9月10日再訊。

其餘被告則承認控罪，而13歲女童及另一名16歲女被告則再承認另一項作出有違公德行為罪。5人分別遭還押至本月30日及31日，等候一連串報告後判刑。

案情指，13歲的首被告於去年9月，得悉男事主將她拍不到樣貌的裸照傳給他人，遂與其他被告於同月7日相約男事主到天水圍見面。

男事主雖有叫朋友陪同且向首被告道歉，但首被告突然情緒激動，與其他被告一同毆打他。期間有被告叫男事主脫褲讓首被告對其下體拍照，首被告並把照片傳予他人。男事主事後把事件告知母親，其母報警處理。