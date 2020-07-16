政府「跪低」員工餐廳晚市可堂食 市民：「東方」報道幫到人

市民黃小組大讚「東方」報道幫到人，「唔洗咁慘拎住飯盒周街食。」(朱偉坤攝)

東方報業集團(下稱「東方」)發揮第四權，迫使無能港府收回員工餐廳晚6朝5禁堂食的離地廢招，讓打工仔毋須為飯而反，獲市民大眾讚好。有市民批評，政府當初一刀切強制所有食肆晚市禁堂食太過武斷，未有考慮打工仔開飯需要，認為「東方」報道幫到市民，「唔使咁慘拎住飯盒周街食。」

從事文職的黃小姐表示，政府最初一刀切禁止員工餐廳晚市不准堂食，不方便夜班打工仔。她認為員工餐廳不對外開放，管理較好，反之若要打工仔「拎住飯盒係街食」更會增加感染風險，「(東方)反應快，幫到市民，唔使咁慘拎住飯盒周街食。」

同樣從事文職的市民梁小姐則指，在偏遠地區上夜班的人，或者員工加班，若政府禁止員工餐廳晚上提供堂食，他們難以解決用膳問題。她批評政府一刀切推出政策，太武斷，一方面沒有考慮食肆生存問題，亦沒有考慮到打工仔「無飯開」，她贊成員工餐廳應獲豁免「禁堂食令」。