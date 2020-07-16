新西蘭進口青衣魚柳水銀含量超標 食安中心令停售
2020年07月16日 19:47
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食安中心呼籲市民停止食用一款甲基汞含量超標的新西蘭進口青衣魚柳。
食物環境衞生署食物安全中心今日(16日)公布，一款由新西蘭進口的預先包裝冷藏青衣魚柳樣本，被檢出金屬雜質甲基汞(水銀)的含量超標。中心已知會涉事進口商上述違規事項，而該進口商已按指令將有關批次產品停售及下架，並展開回收，如有足夠證據，中心會提出檢控。
該批產品名為「紐西蘭青衣魚柳」，原產地是新西蘭，由新國華分銷，並由海盛食品有限公司進口到香港。該批魚柳的保質期到2020年12月17日。
中心表示，早前從灣仔一間新鮮糧食店抽取的青衣魚柳樣本被測出汞含量超標，跟進調查時，中心再從該店抽取同款產品另一批次樣本進行檢測，檢測結果發現類似違規事項，樣本含百萬分之1.1的甲基汞，超出法例標準的百萬分之0.5。中心已知會業界、繼續跟進事件和採取適當行動，調查仍然繼續。
魚類中的汞主要為甲基汞。汞可損害人體的神經系統，尤其是發育中的腦部。攝取大量的汞會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害其視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。
根據《食物攙雜(金屬雜質含量)規例》，任何人如售賣金屬雜質濃度高於法定上限水平的食物，即屬違法，一經定罪，最高可處罰款5萬港元及監禁6個月。