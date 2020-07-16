新西蘭進口青衣魚柳水銀含量超標　食安中心令停售

食物環境衞生署食物安全中心今日(16日)公布，一款由新西蘭進口的預先包裝冷藏青衣魚柳樣本，被檢出金屬雜質甲基汞(水銀)的含量超標。中心已知會涉事進口商上述違規事項，而該進口商已按指令將有關批次產品停售及下架，並展開回收，如有足夠證據，中心會提出檢控。

該批產品名為「紐西蘭青衣魚柳」，原產地是新西蘭，由新國華分銷，並由海盛食品有限公司進口到香港。該批魚柳的保質期到2020年12月17日。

中心表示，早前從灣仔一間新鮮糧食店抽取的青衣魚柳樣本被測出汞含量超標，跟進調查時，中心再從該店抽取同款產品另一批次樣本進行檢測，檢測結果發現類似違規事項，樣本含百萬分之1.1的甲基汞，超出法例標準的百萬分之0.5。中心已知會業界、繼續跟進事件和採取適當行動，調查仍然繼續。

魚類中的汞主要為甲基汞。汞可損害人體的神經系統，尤其是發育中的腦部。攝取大量的汞會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害其視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。

根據《食物攙雜(金屬雜質含量)規例》，任何人如售賣金屬雜質濃度高於法定上限水平的食物，即屬違法，一經定罪，最高可處罰款5萬港元及監禁6個月。