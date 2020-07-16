政Whats噏：立會任期倒數　莫乃光臨別「播疫」

莫乃光捧住右邊盒內黃色嘅西餅，同新冠病毒嘅形狀好相似。（陳亦瀅攝）

今屆立法會會期即將完結，有部分議員亦會退下火線。資訊科技界議員莫乃光（Charles）近日宣布唔競逐連任，而呢屆立法會會期將盡，Charles竟然喺立法會「播疫」？

講笑啫！其實係Charles今日(16日)喺立法會派散水餅，其中一款仲同新冠病毒嘅形狀好相似，就連Charles都話「有啲冠狀Feel，不過都安全嘅」。

Charles話佢嘅界別有好多年輕人，覺得佢哋有能力同埋值得畀機會，所以由「Plan B」做「Plan A」仲好，決定唔再連任，係時候要休息下，仲強調同早前耳仔受傷無關。佢仲話未來冇乜大計，亦冇計劃離開香港，可能遲啲等疫情過後就去下旅行。

做咗8年議員，Charles就話唔捨得同事，不過話佢以前無論打工、開公司定係做議員，喺工作方面都係盡咗力、做到咁上下就得，所以唔會特別好眷戀。佢仲話依家喺立法會，政府數夠票就過，冇乜理性議政嘅空間。

至於最難忘嘅事，佢就話係出任民主派召集人，因為係民主派唯一一次由功能界別議員出任召集人，覺得係好大嘅挑戰。佢仲話覺得自己都好好彩，當時以為自己好慘，但點知依家嘅程度係仲嚴重同埋慘烈。