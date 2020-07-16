房署及康文署泳池均有員工確診　近廿名救生員自行到醫院檢測

新冠肺炎疫情陷入社區爆發，先後有不同政府部門人員中招。其中房屋署一名於何文田房屋委員會總部工作的高級技術主任，以及另一名在荃灣荃景圍胡忠游泳池任後勤的康樂及文化事務署二級康樂助理員確診。

房屋署今(16日)表示得悉一名高級技術主任確診，該名確診人員的辦公室地點位於何文田房委會總部第3座7樓，該樓層並非公眾樓層，並不對外開放。房署已即時安排全面清潔和消毒，包括所有公用設施。涉事人員最近一次上班日期為本周一(13日)。他因家人為確診者的緊密接觸者，故日前自行往私家診所進行病毒測試而發現初步確診，並獲轉介到醫院。他最終於今日獲衞生防護中心通知確診。

至於在荃灣荃景圍胡忠游泳池方面，香港政府拯溺員總工會主席鄧子安今日指出，由於有康文署二級康樂助理員確診，康文署昨晚通知救生員今日不用上班，但未進一步安排疑與確診者有緊密接觸的相關救生員接受病毒檢測。故該泳池近20名救生員昨晚自行到荃灣仁濟醫院進行檢測，被告知要兩至三日才有檢測結果。該批救生員因恐染疫及傳染家人而不敢回家，其中更有一名救生員向鄧子安表示自己出現肚瀉及頭痛等。他們目前惟有自行租住酒店，靜待檢測結果。