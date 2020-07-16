修例風波：警查非法網籌活動拘3男女　涉洗黑錢290萬　

毒品調查科財富調查組人員經深入調查後，發現1名男子的帳戶涉及不尋常的現金交易，涉及款項約110萬元。警方於去年12月拘捕1名26歲姓劉男子，涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）。調查顯示，該名被捕人士涉嫌與一個網上籌款活動有關，聲稱籌得款項會用作購買物資，支援非法集結活動。

警方其後繼續追查該名男子的資金來源，發現另外有1男1女的帳戶內曾有不尋常及大額的現金交易，涉及款項共約180萬元，當中50萬元其後存入該名姓劉男子的帳戶。警方昨日（15日）分別在紅磡區及上水區，拘捕1名23歲姓張男子及1名25歲姓譚女子，2人涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）。

所有被捕人士已獲准保釋候查，須於八月上旬及九月中旬向警方報到。

警方呼籲市民，不應以自己戶口處理來歷不明的金錢，否則可能會干犯「洗黑錢」罪行。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》第25條，處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱「洗黑錢」）乃嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為監禁14年及罰款500萬元，市民切勿以身試法。