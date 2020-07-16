的士司機明起可預約免費病毒檢測　下周日起提交樣本

因應新冠肺炎疫情急劇變化，港府日前透過「防疫抗疫基金」向兩所私營化驗所採購病毒檢測服務，為較高風險群組提供病毒檢測，當中包括的士司機。運輸署今日(16日)表示，的士司機明日(17日)起可登記預約，接受一次性病毒檢測服務，而檢測屬自願性質，費用全免。的士司機須以電話登記預約，並在指定時段到指定臨時樣本採集中心接受檢測服務。

為的士司機提供服務的臨時樣本採集中心設於上環林士街停車場、油麻地停車場、荃灣停車場及葵芳停車場，並將於7月19日至8月1日投入服務，期間星期一至五的開放時間，由上午10時至下午2時及下午3時至晚上8時；至於星期六及日則於上午10時至下午4時開放。

持有效香港永久性居民身份證及的士司機證人士可於明日起，每日上午9時至下午9時致電登記熱線： 1836168，預約於由7月19日或較後日期的時段採集樣本，而預約服務會登記的士司機的姓名、身份證號碼、的士司機證編號及聯絡電話號碼。成功登記後會獲發電話短訊確認採集樣本的日期、時間和檢測地點，並須於預約服務前先預備相關資料。

運輸署指檢測承辦商不會備存的士司機的個人資料，若有檢測結果呈陽性，承辦商會將有關檢測樣本的序號通知運輸署，並由運輸署將有關的士司機的資料轉交衞生防護中心跟進。署方會適時檢視有關安排，按需要適時增加樣本採集中心的數目，包括在稍後時間在離島區設立樣本採集中心。如有需要，亦會延長提供檢測服務的日期。