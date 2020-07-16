牛池灣及北河街街市明提早一小時關閉　作深層清潔消毒

第三波新冠肺炎疫情爆發，確診者蹤迹遍布全港多區，當中涉及不少街市。食物環境衞生署表示，因應近日有確診個案與牛池灣街市及北河街街市有關，為保障檔戶及市民健康及安全，兩個街巿明(17)日提早1小時於下午7時關閉，深層清潔消毒。該署呼籲檔戶配合，在各自攤檔範圍清潔消毒。

東網記者今（16日）下午到場視察，發現街市內人流疏落，水盡鵝飛。曾接待確診患者的中式點心店老闆指出，近日生意插水式大跌95%，暫只能以積蓄出糧，慨嘆「唔知下一步點算好」。

點心店老闆屠女士憶述，她於本月11日接到衞生署來電，稱一名確診者早前曾到其店內買外賣，叮囑其消毒店舖。她指，店內主要招待區內長者及熟客，強調該名確診者「買完就走」，亦不認識他，所有員工至今均未感身體不適，預計數日內會陸續進行病毒測試。

屠指出，事件曝光後不但影響生意，更遭到其他檔主以奇異眼光看待，感覺有如連累整個街市一般。她稱，疫情爆發後已做好防疫措施，不但於店內張貼抗疫標語，提醒客人注意衞生，並以漂白水或以梳打粉開水等清潔店內用具，惟有關事件防不勝防，令其成為眾矢之的，感到十分難受。屠期望曾到訪其店舖的確診者痊愈，疫情盡快過去。