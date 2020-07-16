政Whats噏：梁志祥議助開支多　立會會期完結或會發放獎金

呢屆立法會會期差唔多去到尾聲，我哋睇過咁多位議員最近期嘅開支償還款額申領表，總結咗議員「3高」排行榜，分別係申領最高嘅職員開支，畀職員最高嘅月薪，以及請最多嘅員工數目。

申領職員開支方面，議員劉業強申領嘅金額最多，有成62萬，係議員之冠。詳閱劉業強5月份嘅申領表，佢請咗12位職員，薪金介乎6800至14000港元，構成嘅金額似乎未至於去到60幾萬咁多呀，但原來佢向當中4位職員發放約滿酬金，金額介乎23543至230400港元，約滿酬金加埋有成440000港元。唔知各位打工仔見到筆數，有冇即刻好想幫劉業強打工呢？

至於無意連任嘅議員梁志祥同蔣麗芸，就分別排第2位同第3位。梁志祥喺5月份申領242720港元，佢話早前適逢農曆新年向全部12位職員發放獎金，等於出雙糧。佢話會檢視會期結束之時仲有無錢剩，會考慮再加碼發放獎金。而蔣麗芸喺4月份申領237588港元，雖然金額龐大，但佢指當中15個辦事處同議助薪酬都係自資營運，不排除之後再發放獎金慰勞員工。跟住第4位係申領222677港元嘅鄭泳舜，而第5位就係申領221330港元嘅葉建源。總結頭4位都係建制派代表，似乎出糧比較闊綽。

有啲議員對待部分員工特別疏爽，議員張華峰喺2月份支付其中一位員工月薪77830港元，第2位就係李國麟喺4月份畀員工75275港元月薪，第3位係陳振英4月份畀66662港元，第4位係謝偉銓喺5月份支付63000港元，第5位係林健鋒3月份支付61020港元。總結頭5位都係嚟自功能界別。

又望望另一個排行榜，議員聘請嘅員工數目差距都好大，最少嘅只係請咗3位員工，包括畀最高月薪嘅張華峰，睇嚟要做佢嘅員工都唔容易呀。而聘請最多員工嘅係許智峯，有24人，不過其中7位員工係同其他民主黨成員一齊聘請，又有13個員工係主要負責區議會事務，並無向立法會申領開支。第2同第3位分別係同屬民主黨嘅胡志偉同林卓廷，佢哋分別請咗20同19個職員，同樣當中7位員工係同其他黨員一齊聘請。第4位係請咗16個員工嘅鄭松泰。而第5位由陳志全、梁耀忠同譚文豪並列，請咗13個員工。總結頭5位都係泛民主派。