啟德地盤現戰時炸彈　PTU協助附近居民連夜疏散　

警方於今日（16日）下午接報指牛頭角沐元街一個地盤內發現一個懷疑炸彈，警方爆炸品處理課人員現正在現場處理炸彈。

因炸彈處於不穩定狀態，警方現正疏散附近屋苑居民，包括啟德一號第一座（T1）H及J單位住戶，及第5座（T5）D、E、F、G單位住戶。警方已安排交通工具，接送受影響居民前往位於協調道三號的臨時安置中心啟德社區會堂，有需要的市民亦可自行前往上址。

部分居民其後陸續到達啟德社區會堂，有職員協助居民登記資料和量度體溫。警方呼籲現場人士聽從警方指示，進行疏散。此外為保障自身安全，警方亦勸喻市民切勿接近現場。

其中一名被緊急告知需要臨時疏散的曾生表示，當時自己一家5口正準備晚膳時，突然有保安人員上門通知，由於他們的寓所正面向發現炸彈的地盤，相關專家擔心拆彈時會有碎片彈入民居，故要求他們即時離開寓所。曾生對此深感無奈，他表示現時與家人亦不知何去何從，因為當局未有為疏散的街坊提供清晰指引，他們一家5口亦不知道甚麼時候才能回家，現時只能在屋苑一帶徘徊。而據他了解，現時受影響的住客可以選擇乘坐穿梭巴士前往牛頭角社區會堂、或到屋苑會所及附近公園暫避。

記者現場所見，有居民陸續抵達社區會堂，期間有相關工作人員協助居民登記資料和量度體溫。其中有一名居民表示，自己接獲管理處的疏散通知後，僅帶了銀包電話等隨身物品，現時仍未知何時才能回家，由於太趕急，自己沒有帶衣服替換，因此感到非常不便。