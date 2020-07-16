慈雲山中心商場街市周六關閉消毒　周日重開須戴口罩進入

新冠肺炎第三波疫情已爆發一個多星期，其中慈雲山是重災區。領展資產管理有限公司表示，將於7月18日（星期六）在慈雲山中心舉行商戶同心全場清潔日，為此，慈雲山中心的商場及街市當日關閉一天，7月19日（星期日）上午6時30分重新開放。關閉商場（包括其中的24小時通道）及街市會對居民及商戶構成不便，領展冀各界體諒。

由於有數宗新冠肺炎確診患者曾到訪慈雲山中心，自上周六起，除了恒常的清潔及消毒外，領展採取了一系列額外清潔及消毒工作，保障租戶及訪客安全。

為進一步加強防疫，領展將於明日(17日）深夜起，於慈雲山中心再次進行全場噴霧消毒。期間，若商戶希望店內也進行噴霧消毒，領展可免費提供服務。

全場噴霧消毒後，領展將於周六(18日）關場期間，在慈雲山中心各處公眾較多接觸的位置施加抗病毒塗層。同時，領展的承辦商會加快較早前已開展的公眾空調系統過濾網消毒工作。在噴霧消毒後，領展會以1比49稀釋漂白水抹淨全場。

慈雲山中心在下周日(19日）上午重新開放後，所有進入商場及街市之人士均須戴口罩。