深圳疑收緊入境政策　中港貨車司機居住確診地區或拒入境

有中港司機因為其居住地區有確診個案，結果被拒入境深圳。

本港新冠肺炎疫情大爆發，令到中港跨境貨運的清關安排亦受影響。有跨境貨運業界表示，今日(16日)內地口岸最少有10名中港貨櫃車司機，因為其本港居住的地區錄得確診個案，即使他們持有結果呈陰性的病毒檢測報告，亦被深圳海關拒絕入境。業界擔心深圳再收緊相關入境安排，呼籲港府介入與深圳當局協商。

現時本港跨境貨車司機必須出示檢測結果呈陰性的證明，並於7天內進行的病毒核酸檢測報告，或相關內地健康碼，方可進入各內地陸路口岸。日前，深圳海關更加對部分來自本港錄得確診個案地區的司機，於口岸即場進行快速病毒測試，通過測試才可以入境。

陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉表示，今早有司機在皇崗口岸被拒入境，該司機持有結果呈陰性的病毒檢測報告，但因為他居於屯門蝴蝶邨，深圳海關當局在未有要求他即場進行快速病毒測試下，便已拒絕他入境。此外，另有司機因為從車上乘客位抽取的樣本，驗出有新冠病毒，亦被拒絕入境。

蔣指，擔心深圳當局收緊入境政策，已向運輸及房屋局，以及運輸署反映，要求港府與內地協商。他又建議，若內地對居於有確診個案地區的司機不放心，可即場在口岸做快速測試，通過才放其入境。

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，皇崗、沙頭角及文錦渡口岸今早約有10宗類似個案，他擔心若深圳收緊入境政策，將影響跨境物流，導致供港物資短缺，司機亦可能開工不足。

運輸署回覆指， 據運輸署與深圳口岸部門了解，深圳市因應本港近日的疫情發展，由7月12日起，深圳各口岸對入境貨車司機作隨機抽樣，要求部分持有有效核酸檢測陰性結果的貨車司機作額外採樣進行核酸檢測，完成後放行，原先的核酸檢測有效期未有因這額外措施而收緊。至於有否跨境貨車司機被拒入境深圳及涉及司機的數量，本署現正向內地相關部門了解，正待回覆。