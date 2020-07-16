廣東省政府「加辣」　由香港入境須持3日內核酸檢測證明

廣東省政府今晚(16日)公布調整由香港入境廣東人士的防控措施，港府呼籲市民在前往廣東時，須小心留意有關新規定，並確保符合相關規定，以免在進入廣東時出現困難。特別是關於核酸檢測的規定，即除經批准的公務商務豁免人員、跨境司機、跨境學生以及符合粵港澳三地隔離互認政策的人員外，其他人員經深圳灣口岸和港珠澳大橋入境廣東時，必須持有香港特區政府認可的醫療機構發出的72小時內有效的核酸檢測陰性結果證明（目前特區政府認可有關2019冠狀病毒病的醫療檢測機構名單見附件），而入境後仍須接受14天強制檢疫。

港府發言人說：「市民在出發前往廣東時，須確保持有有關核酸檢測陰性結果證明，否則將不能進入廣東；而在折返香港時，更會因重新進入香港而須根據香港法例第599C章《若干到港人士強制檢疫規例》接受強制檢疫14天。為避免出現該等情況，市民應格外小心注意。」

港府再次呼籲，鑑於現時本地疫情極爲嚴峻，市民大衆應盡量減少外出、保持社交距離和避免外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。如出現輕微病徵，應盡早求醫，以防止病毒在社區擴散。