啟德地盤掘出戰時炸彈　軍火專家深夜低溫切割

九龍灣一建築地盤，昨午(16日)發現一個戰時炸彈，警方爆炸品處理課人員經檢查後，因炸彈處於不穩定狀態，故疏散附近屋苑居民，包括啟德一號部分住客；警方軍火專家即場拆彈，抽取彈內炸藥銷毀，至昨深夜仍封鎖現場處理，料在晚上11時後，開始低溫切割炸彈，估計需時2至3小時。

現場為九龍灣啟德協調道與沐元街交界附近一個建築地盤，據悉正興建一條通往啟朗苑的行人隧道，昨午2時許，工人在地盤進行挖掘工程期間，赫見掘開的泥土中，有一枚懷疑炸彈，長約1米，直徑約30厘米，於是通知上司報警，警方接報大為緊張，隨即趕至封鎖現場調查，消防處亦派出大批消防員到場戒備。

爆炸品處理課人員奉召到場，初步檢查相信是一枚戰時炸彈，軍火專家用沙包將炸彈圍住，由於炸彈處於不穩定狀態，爆炸可能令大範圍受到波及，據悉，軍火專家在現場處理炸彈不敢即場引爆，需用低溫切割方法，將彈殼割開，抽取彈內炸藥，然後在現場將火炸藥銷毀，但拆彈過程需時，因此至昨日深夜仍未完成，而有關炸彈型號亦有待調查。

警方在發現炸彈不久，已隨即通知港鐵將附近啟德站暫時關閉，屯馬線一期列車不停啟德站，同時進行疏散行動，方圓約二百米範圍人士均需疏散，當中包括啟德站乘客、附近地盤工人及屋苑啟德一號第一座及五座面向地盤的住戶，當中包括第一座（T1）H及J單位及第5座（T5）D、E、F、G單位。警方安排交通工具，接送受影響居民前往位於協調道3號的臨時安置中心啟德社區會堂，有需要的市民亦可自行前往。

部分居民其後陸續到達啟德社區會堂，有職員協助居民登記資料和量度體溫。其中一名被緊急告知需要臨時疏散的曾生表示，當時自己一家五口正準備用晚膳時，突然有保安人員上門通知由於他們所住的寓所正面向發現炸彈的地盤，相關專家擔心拆彈時會有碎片彈到入民居，故要求他們即時離開寓所。曾生對此深感無奈，他表示現時與家人亦不知何去何從，因為當局未有為疏散的街坊提供清晰指引，他們一家五口亦不知道什麼時候才能回家。