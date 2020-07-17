教師教材內容偏頗　團體兩個月接30宗投訴

教育界亂象處處，賣國試題、歪曲鴉片戰爭教學及多間學校的反華仇警教材，引起團體及家長不滿。組織「救救孩子」專門監察偏頗教材及教師言論，兩個月來接獲30宗投訴，但呈交教育局跟進的個案大都被拖，該局調查及懲處違例老師曠日廢時，有教師被調查8年才投訴成立。團體促教育局檢討及加快調查及懲處機制，以免百年樹人的制度成為害人漏洞。

「救救孩子」在5月成立，發起人之一是教育中心經營者柯朝暉，他與一班家長、教育界人士等成立這個自主監察機制，針對不當教師、劣質教材，甚至政治歪曲等教育問題，接獲投訴及舉報後會查證，然後公布及呈交教育局跟進。

柯坦言，30宗投訴個案交教育局後無下文，曾有教師遭投訴，最後要8年才投訴成立。他指個案中，三分二涉及中學，教育局要加強監管。教育局回應說，處理投訴個案所需時間，視乎個案性質及複雜程度而定。一般而言，需時兩三個月，複雜個案則需時較長。

有建議在課室安裝閉路電視監察教學，柯認為值得考慮，但要諮詢業界，最終目的是阻止教師散播仇恨言論。