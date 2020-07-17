兩巴籍頑童闖家品店縱火被捕　其中1人今日提堂

兩名巴籍頑童本月(14日)在觀塘裕民中心一家品店縱火燒貨物後逃去，案件交秀茂坪警區刑事調查隊跟進，探員翻看現場「天眼」片段及經深入調查後，於昨日(16日)下午在秀茂坪定富街及彩霞邨兩單位內，拘捕兩名年齡分別12歲及13歲的巴基斯坦籍男童，兩人涉嫌縱火。該名12歲男童已被暫控一項「縱火」罪，案件將於今日(17日)上午在九龍城裁判法院提堂。另一名13歲男童則已獲准保釋侯查，須於7月下旬報到。

現場觀塘裕民中心一間家品店，當日下午2時許，店內貨架有貨物起火焚燒，店員及時將火撲滅。店內「天眼」拍下起火經過，片段顯示事發前，兩名穿校服男生，前後腳進入家品店，當中後進無孭背囊的男生，隨手於收銀機對開的貨架取走一個打火機，再走至放有臭丸的貨架，隨即向臭丸點火，男生確定貨物起火後，立刻與把風的孭背囊男生離去。

起火的臭丸愈燒愈烈，火勢亦迅速蔓延，一時間火光熊熊。未幾，有女顧客發現貨架一片火海，立刻通知收銀男店員，他隨即走近貨架，將燃燒中的貨物扯落地下，期間火勢一度非常猛烈。及後，男店員用腳將着火貨物踢開，並用腳將火踩熄。由男生進店縱火至店員撲滅火，為時不足兩分鐘。