東方日報A1：不對外員工飯堂堂食禁令　一日玩完

港府防疫無能，拋出食肆晚六朝五禁堂食離地廢招，連不對外開放的員工飯堂亦受限，激起成千上萬打工仔怒火。「飯」字與「反」字讀音相似，古人為飯而反，今日亦然，港府令打工仔無啖好食，勢必激起新一波反政府浪潮。東方報業集團敢為市民發聲，就「禁堂食令」發揮第四權向港府提出五大質問，面對滔天民怨，港府於新例實施一日後迅速「跪低」，恢復員工餐廳晚市可以堂食。議員及學者炮轟港府思慮不周就推出政策，永遠只識亡羊補牢。

港府強制食肆晚上不准堂食，令萬千打工仔為開飯問題費煞思量，東方報業中心的員工亦感同身受。為讓打工仔有啖好食，「東方」向港府提出五大質問，包括是否晚上六時後，新冠肺炎病毒才出現作惡？政策是否決定得倉促，並無考慮實際情況？政府是否歧視夜更員工，忽略廿四小時工作制員工的需要，導致夜更員工苦無地方用膳？若員工飯堂改作外賣，大量的外賣盒將衍生更多的廢塑料，防疫未成，會否再爆環保災難？外賣造成的大量廚餘若到處棄置，或會招來老鼠及曱甴，引發其他鼠患等衞生問題，政府是否負責？

理大專業及持續教育學院講師陳偉強表示，中國人傳統是「民以食為天」，平日忙碌工作只求一口安樂茶飯，而「飯」字同「反」字，不但字音相近，字義亦有關係，「喺古代啲人作反，好多時都係因為平民冇飯食」，借古鑑今，港府推出的禁止晚間堂食，一刀切影響員工餐廳，「呢個政府搞到市民連一啖飯都無得食，市民真係忍無可忍，難怪近年啲人愈來愈唔支持呢個政府，愈來愈反對呢個政府。」

陳批評政府思慮不周便推出政策，「根本一啲邏輯都冇，唔通一到夜晚六點後啲病毒先出嚟作惡？」香港回歸廿三年，港府一直不得民心，示威遊行抗議聲不絕，與其施政無方、廢招連連不無關係，加上近日抗疫表現拙劣，勢必會激起新一波反政府浪潮。

食物及衞生局副局長徐德義昨午在防疫記者會上宣布，因應業界反映一些廿四小時辦公而位處偏遠的公司，其員工飯堂不對外開放，相關員工多數只能在員工飯堂用餐，若晚上六時後禁止堂食，會對員工「不方便亦不適宜」，故決定不對外開放的員工飯堂可獲豁免，但不包括私房菜及對外開放的工廠食堂。

對於這個改變是否朝令夕改，徐死撐並非解禁員工餐廳，又指條例中一直有六項處所可獲豁免，例如醫院飯堂，重申政務司司長是接受團體意見，聽到聲音，覺得豁免安排「有需要及有必要性」。

議員葛珮帆指出，政府跪低反映其「後知後覺才補鑊，每次都要大家出聲先改」；另有政界中人指，政府今次跪低時間為下午五時，距離晚市六時開始只餘下一個小時準備，「湯水菜式根本都準備唔切，政府無能、高官離地實在令大家無啖好食」。

「東方」早於昨午一時半已向政府三大部門發送電郵，包括行政長官辦公室、政務司司長辦公室及食物及衞生局，提出五大質問。但政務司司長辦公室於昨午三時許回電，指食衞局會代為答覆；直至昨晚七時四十九分，即事隔逾六小時後，食衞局才回覆「東方」提問，但內容答非所問，只着記者參閱徐德義在疫情記者會的開場發言，以及疫情專題網站，絲毫沒有解答過是否病毒只會於晚上六時後出現，以及大量外賣盒衍生的環保問題，而行政長官辦公室至昨晚八時仍未回覆。

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