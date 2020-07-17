網民熱話：戴檢疫手帶婦極自私　搭港鐵口罩掛下巴　

戴上檢疫手帶的中年婦在港鐵車廂內，口罩戴得極求其，惹來「播毒」恐慌。

新冠肺炎疫情反覆，搭乘交通工具發現有人戴上檢疫手帶，難免引起恐慌。有網民前日(15日)於Facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」貼文，發現一名手上繫上檢疫手帶的中年婦手持行李乘搭港鐵，但最離譜是中年婦未有戴好口罩，惹來網民怒轟「極自私。」

從網民Ching Ching上載的圖片可見，一名乘港鐵的中年婦左手繫上檢疫手帶，拿着兩件行李坐到座位玩手機，估計剛從外地回港，準備作14天的家居隔離。不過她戴口罩卻非常馬虎，口罩拉至近下巴位置，露出鼻子和嘴巴。貼文者為事件感到驚恐，用表情符號表達自己的不安。

看過事件的網民反應甚大，幾乎一面倒斥中年婦行徑自私，明知接受檢疫都拉低口罩，「過咗關就唔使戴口罩？」「就係呢啲人搞到香港咁」。亦有人認為要報警，「直接報警，話有人坐地鐵冇戴口罩。」

網民有話說

Alvis Wong：戴住手帶都可以坐交通工具周圍去，仲要個口罩帶得咁衰

Lexus Tsui：自私精系列

Edwin Edwin：口睪都唔識戴

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