啟德地盤百磅炸彈　警證屬美空軍二戰時遺留

啟德沐元街一地盤，有工人昨午(16日)工作期間，在上址發現一個懷疑炸彈，於是報警。警方接報大為緊張，隨即封鎖附近一帶，並疏散附近地盤、民居、港鐵站設施等共逾三千人。爆炸品處理課警員到場支援，並於昨晚約11時開始着手處理該個炸彈，至今日(17日)清晨5時25分成功將炸彈拆除。

警方指，該個炸彈約1米長、100磅重，經初步調查相信屬美軍空軍戰機於二戰時遺留，炸彈被掘出已嚴重損毀，並處於相當危險及不穩定狀態，警方難以將炸彈安全移走，而炸彈一旦爆炸，將會對附近一帶民居及港鐵設施造成嚴重後果。幸警方在處理引爆期間並無造成任何傷亡。

警方補充，炸彈被發現時，工人正於地下約10米深進行挖掘工程，警方於接報後將現場直徑約二百米範圍封鎖疏散，包括現場及另外三個地盤約一千人、港鐵啟德站內市民及職員約一千人，以及住宅啟德一號中，一座及五座面向現場的174個單位內312名居民，並與民政事務處聯絡，開放啟德社區會堂作臨時庇護中心，高峰期有38名市民在內休息。

東網記者現場所見，過百地盤工人獲悉炸彈已拆除，正於封鎖線外等待進入地盤工作，據了解現場將會陸續解封。