何鴻燊靈柩今移送義莊暫存　明年吉日下葬家族墳場

何猷龍捧着父親何鴻燊的遺照。

賭王何鴻燊於今年5月26日病逝，上周已舉行喪禮，由於風水師指今年未有適合日子安葬，所以賭王的靈柩今日(17日)會移送到東華義莊暫存，留待明年再擇吉日下葬於家族昭遠墳場。

早上約9點20分，二房兒子何猷龍乘私家車，在保鏢護送下抵達位於北角的香港殯儀館，約10分鐘後，布滿白色鮮花的靈車由殯儀館駛出，何猷龍捧着父親何鴻燊的遺照，坐於後排座位，往東華義莊方向駛去。

何鴻燊的靈柩約10時到達東華義莊門外，由8名仵工抬着賭王的靈柩進入義莊內，何猷龍手捧着父親遺照緊隨其後，而三房兒子何猷啟、四房兒子何猷亨、何猷君都在義莊門外迎接父親的靈柩，之後隨同入內。

差不多同一時間，何家各房其他成員都到達東華義莊外面的停車場會合，先後有大房女兒超賢及夫婿Peter、超雄。二太藍瓊纓需要工人攙扶，沿途有保鏢以黑色傘陣護送，其他二房成員均齊集一起。三房太太陳婉珍與女兒超雲、超蓮帶同男友竇驍。四太梁安琪與女兒超盈及其夫婿辛奇隆、超欣等到場。

約10時半，何家各房家人進入東華義莊，並在裏面進行一些儀式，各房人向着何鴻燊的靈柩鞠躬。