疫情擴散　三商會的士司機今率先接受免費病毒檢測

新冠肺炎持續擴散，不少涉及的士司機群組，政府今日(17日)率先安排3個的士商會之的士司機接受免費病毒檢測，包括香港的士商會、九龍的士車主聯會及友聯的士同業聯會。今早不少司機到林士街停車場的臨時樣本採集中心進行病毒測試，過程大致暢順。有運輸署職員預計，今日全日會有約200名的士司機接受測試。

平日多在荃青區行駛的65歲的士司機劉先生表示，檢測程序約10分鐘，過程尚算順利，他擔心自己有感染風險，開工前會先用酒精清潔車輛，保持衞生，又會特別注意乘客的上落車地點是否屬高危區。

他指，的士行業出現確診個案，加上現時疫情嚴重，全體測試是必須的，除病毒檢測外，司機本身也要提高警覺，注意安全。

運輸及房屋局局長陳帆今早亦有到林士街停車場，呼籲在場的的士司機聯其他同業人士作檢測。其中有的士司機向局長反映第三波疫情比第二波更為嚴重，希望局方提供「防疫基金3.0」，陳帆則強調「做好防疫先」，其他防疫事宜會再作商討。

運輸署亦於今日起接受的士司機預約免費檢測病毒，持有效永久性居民身份證及的士司機證人士可於今起，每日上午9時至下午9時利用登記熱線1836168，預約7月19日或較後日期的時段採集樣本，並不設即日預約服務。

臨時樣本採集中心由周日(19日)起陸續投入服務，分別設於林士街停車場、油麻地停車場、荃灣停車場及葵芳停車場。