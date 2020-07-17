港區國安法：議員憂警務處採購器材受影響　保安局明言不擔心

美國早前終止對香港的特殊待遇地位，撤銷給予香港的出口許可證豁免，並限制軍民兩用科技出口。警務處向立法會財務委員會申請撥款5422萬港元，用作更換水警中央指揮系統及其光電感應器，另購置新感應器。多名議員關注相關器材會否受政策影響，遭美國限制出口及制裁。

保安局副局長區志光回應表示，港府對其他國家因政治因素而作出制裁感到極為不滿，認為制裁沒有幫助。他指，警務處不擔心在購買警隊設備時受措施影響，因現有系統沒有使用由美國供應的零件，而在獲得財委會撥款後會進行全球公開招標，相關器材並非新科技，相信其他市場，包括亞洲及內地會有供應，其中內地有更先進及清晰的設備。

議員郭家麒質疑，內地供應商或會受制裁影響，未能供應所需晶片，又擔心資料會上載至內地系統，「表面反恐，實際係國安法（有關）」。香港警務處資訊系統部總電訊工程師(通訊科)文國豐指，購買相關器材屬敏感設備，需要出口證明，普通市民不能購買。受制裁影響，他料美國供應商不會入標，並會禁止器材出口，但有信心可從其他地方採購。

另外，區在會上解釋購置額外兩個光電感應器的原因，他指，兩個感應器會安裝在元朗尖鼻咀和大嶼山西南角，主要用作打擊非法入境及走私等違法行為。水警自2010年安裝光電感應系統後，減少約26艘船隻巡邏，人事編制減少170多人，令效率得以提升。他又指，當年安裝7個感應器要8500萬港元，現時更新系統及加裝感應器，只需5400多萬港元，費用有所下降。