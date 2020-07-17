國泰6月份載客量暴跌99%　料上半年轉虧狂蝕99億元

集團預計，中期虧損約99億港元中，包括約24億港元的資產減值支出，主要涉及16架不大可能於2021年夏季前重投實質服務的航機，以及若干航空服務附屬公司的資產。是次預計的中期虧損淨額正由核數師審閱，可能會被調整。

另外，國泰航空與國泰港龍在6月份合共載客27,106人次，按年下跌99.1%，收入乘客千米數按年減少98.8%。乘客運載率下跌59.3個百分點至27.3%，以可用座位千米數計算的運力則下跌96.1%。在今年首6個月，載運乘客人次按年下跌76%，運力下跌65.7%，而收入乘客千米數則下跌72.6%。

兩航空公司在6月份運載的貨物及郵件合共93,228公噸，按年下跌43.1%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少35.8%。運載率上升11.7個百分點至74.5%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下跌45.9%。在今年首6個月，載運貨物量按年下跌31.9%，運力下跌31%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌24.6%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波稱，由於世界各地繼續實施旅遊限制和檢疫措施，國際航空業的前景仍然十分不明朗。儘管情況最近稍見好轉，特別是在香港國際機場開始放寬轉機限制後，過境旅客人數略為增加，但集團仍未看到任何市場勢頭會即時轉向的明顯迹象。

林氏續稱，管理團隊正全面檢視集團各方面的業務營運，並將在今年第四季就航空公司未來的營運規模及模式向董事局提出建議。