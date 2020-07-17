深圳珠海收緊入境安排　最少逾百跨境司機被抽查檢測　

本港疫情持續惡化，深圳與珠海市政府今（17日）起，收緊口岸入境安排，入境人士需持有香港特區政府認可醫療機構發出的72小時內有效核酸檢測陰性結果證明，又要在入境後接受14天強制檢疫。雖然跨境司機可獲豁免，惟各口岸今早已出現大型抽查，深圳灣口岸已有約30名跨境司機排隊等候核酸檢測。

雖然官方公布新規例今早10時才實施，但貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，皇崗、沙頭角、文錦渡與深圳灣口岸自今早8時起出現近日來最大型的突擊抽查，其中深圳灣口岸所有跨境車輛亦被抽查，其他口岸亦各有最少100個類似個案，甚至有司機昨日才進行核酸檢測亦再被抽查。

陳指以往司機只需攜帶印有司機照片的證明文件，但今日首獲發「抽樣檢查登記表」，表格上列有由17日至23日的日子，被採樣的司機會在日期旁獲印上「已採樣」的字眼。因應情況，有口岸過境時間超過兩小時，多處因而出現車龍，其中文錦渡的車龍一度排至香港海關，但暫未有出現昨日有司機被拒入境的情況。

陳批評司機要聚集在室內排隊等候，變相加大司機染疫風險，希望安排可更全面。他又擔心收緊規例，會影響跨境物流，或影響供港物資，司機亦可能開工不足等。

新措施又豁免經批准的公務商務豁免人員、跨境學生以及符合粵港澳三地隔離互認政策的人員。港府昨發聲明提醒，市民前往廣東時，須確保持有有關核酸檢測陰性結果證明，否則將不能進入廣東，折返時亦要接受強制檢疫14天。