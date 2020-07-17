明日大嶼今插隊硬闖財會　環團到場抗議促否決撥款

綠色和平今早帶同逾10萬人「堅守大嶼」的聯署到立法會門外請願。(受訪者提供)

港府今日插隊向立法會財務委員會申撥5.5億港元，進行「明日大嶼」中的「中部水域人工島相關研究」，「偷襲」財委會最後一次會議，圖硬闖取撥款。環保團體綠色和平今早(17日)帶同逾10萬人「堅守大嶼」的聯署及請願信，到立法會門外請願，促請立法會議員否決撥款申請。

他們今早一行4人帶同橫額，以及逾10萬人聯署的請願信到立法會外請願，並高叫口號，強烈反對有關撥款。綠色和平資深項目主任連佩怡批評，政府在新冠肺炎疫情再度爆發之際，突然把「明日大嶼」前期研究撥款提前審批，令人懷疑當局想硬闖關。

她又批評，疫情已重挫本港經濟，政府仍強推造價至少6,240億港元的「明日大嶼」發展計劃，不但大大破壞珍貴的海洋生態，亦必然令香港的財政雪上加霜。

今年的《財政預算案》及防疫基金等紓困措施，已動用超過2,800億港元。當局亦曾表示今年財政赤字高達2,766億港元。連佩怡重申，疫情下全球經濟衰退，各行各業收入大減，認爲政府必須善用公帑，不應用於大白象工程，應發展比填海更具成本效益的棕地。