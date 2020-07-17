修例風波：英外交部人權報告　籲獨立調查示威問題

英國外交部周四（16日）發表《2019年人權與民主報告》，評估全球多國過去一年的人權狀況。有關中國的部分，英方批評中國打壓新疆人權，任意拘留公民及外國人，並憂慮香港警察回應連場示威的手法，直指港警使用激進戰術處理。

報告表示，中國政府繼續任意拘留本國公民及外國人，許多時有政治動機，被視為政治敏感的案件出現虐待、缺乏正當程序等情況仍然令人憂慮，並以前英國駐港領事館職員鄭文傑赴內地公幹時被羈押為例。

外交部亦提到香港去年的連場示威，稱憂慮香港警察的回應手法，指出警方經常使用催淚彈、橡膠子彈、偶爾用實彈，又提及聯合國人權事務高級專員曾對香港警方在密閉空間及對個別示威者施放催淚彈表達擔憂，促請港府立即調查事件。報告指，有小部分示威者使用暴力，包括向警員投擲汽油彈及破壞建築物等。

報告續指，英方已透過公開聲明呼籲對示威進行全面及獨立的調查，重申支持和平及合法示威，外交大臣藍韜文清晰表示香港警方對示威的回應要合比例，亦不能接受示威者使用暴力。

除了香港，報告還批評中國侵犯新疆維吾爾族及其他少數族裔的人權，以打擊極端及恐怖主義為由合法化在新疆設拘禁所及再教育營等。英方亦指摘北京限制宗教及新聞自由，形容中國是囚禁得最多記者的國家，並拘禁王全璋、桂民海等維權人士。