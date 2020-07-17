北上避疫　過去一周1.5萬港人經深圳灣出境

新冠肺炎疫情爆發第三波，自本月5日有兩宗本地確診個案後，本地個案宗數一直有增無減，至昨(16日)破紀錄單日錄得67宗確診，當中本地個案佔63宗。市民疑見本港疫情失控，轉移到內地避疫。根據入境處資料，單計過去一周，已有15,368人次的香港居民經深圳灣口岸出境。鑑於本港疫情惡化，深圳與珠海市政府今起收緊口岸入境安排，入境人士需持有香港特區政府認可醫療機構發出的72小時內有效核酸檢測陰性結果證明，入境後需接受14天強制檢疫。

據資料顯示，自本月10日至昨日共有29,089人次出境，當中香港居民有25,122人次，佔總體86%。各個仍開放的口岸中，尤以深圳灣口岸最「旺場」，7日共有18,119人次出境，當中港人佔15,368人次，即佔近85%；其中本周二(14日)為該口岸的出境高峰，有2694人次港人出境，相較本月5日第3波疫情爆發首日，僅664人次港人經該口岸出境，足足多了2030人次。