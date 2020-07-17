承認跟被告玩SM　初戀男強調無此癖好

一級榮譽畢業的計算機科學系高材生，疑遭年長7年初戀女友虐打案，今日(17日)於區院續審。辯方昨日指被告麥凱晴曾經企圖自殘，辯方律師今日向法庭表示，她向普通科及精神科求診後，可以繼續接受審訊。

律師又投訴，被告有兩張生活照被人上載到網上討論區，惟被告已於2018年刪除了Facebook帳戶，其中一張是她的自拍照，她只曾向家人及事主發放，不知為何照片會流出。律師指網民對被告的評論，令她飽受壓力，要求法庭警告公眾別再上載被告的照片，更指傳媒報道令事件炒熱，禁止傳媒報道本案聆訊可能是法庭其中一個選擇，不過辯方現階段不會申請法庭命令禁止傳媒報道。法官最終只是作出口頭警告，呼籲公眾別再上載被告的照片。

事主X繼續作供，接受辯方盤問。辯方指出，被告有性虐戀(SM)的癖好，她喜愛扮演施虐者的角色，而X同意並參與其中。X承認被告在性方面確扮演主動角色，在生活上更想完全控制他，但他強調自己是在她的威逼下，才跟被告玩SM。

X憶述一次他到蘭桂坊接被告下班，被告帶他到酒吧飲酒。他飲得酩酊大醉後，被告召的士將他帶返住所，打開衣櫃向他展示SM道具收藏。當晚被告用道具虐待他之餘，更為他拍照。當時他不情願，但拒絕不了。

辯方律師問，當時被告是如何用道具虐待他，X答被告將道具戴在他身上，辯方追問：「咁即係擺邊度？」，X答：「上身同下身」。律師追問進一步詳情，X才說被告用道具夾他的乳頭及陽具，他說：「當時我有反抗，但我飲咗酒，被告堅持咁樣，我個人無呢個喜好，亦唔同意佢對我做啲咁嘅嘢」。

辯方向X展示多張相片，其中一張顯示X手持一件插肛用的性玩具，有一張顯示他吻被告的腳；另一張顯示他全裸且嘴部被夾住。

X承認是相中人，但強調相片是為了滿足被告才拍下的，他說：「我同佢每一日，都好驚佢傷害我打我，所以如果佢要我做嘅嘢，傷唔到我、傷唔到我屋企人，對我無經濟損失，我可能都考慮去做」。X說他笑著拍照，也是被告威逼的：「因為如果呢啲係兩方面開心嘅回憶，呢啲相唔應該只係存在喺被告手機入面」，他指被告從無將該些照片傳送給他，而相中他的表情也是非常奇怪。

不過X承認被告確有購買一支女性用按摩棒要他替她使用，X解釋：「因為被告同我講，如果我滿足唔到佢，佢都可以有個道具畀我去滿足佢」。X又澄清，按摩棒有別於SM道具，他說：「我驚我唔用按摩棒，我會被佢打」。