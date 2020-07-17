涉呃招聘代理費41萬元　3人遭廉署起訴

廉政公署今起訴一名客戶聯絡中心服務供應商前僱員及另外2人。

廉政公署今日(17日)落案起訴一名客戶聯絡中心服務供應商前僱員及另外2人，控告他們涉嫌訛稱15名應徵者是由2間與該2名人士有關聯的招聘公司轉介，詐騙該服務供應商招聘代理費共約41萬港元。3名被告已獲准保釋，以待下星期二(21日)在西九龍裁判法院答辯。

被告31歲何允聰，為HKT Services Limited前招聘主任；30歲的李靖雯為獵英顧問有限公司前招聘經理；26歲的李庚玲則為李靖雯妹妹及Isearch Company東主。何與李靖雯同被控7項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條；另何與李庚玲則同被控8項罪名，即4項欺詐，以及4項串謀欺詐，違反普通法。

有關罪行於2018年1月至7月期間發生，HKT Services為其客戶提供客戶聯絡中心外判服務，何當時負責招聘客戶服務主任。HKT Services會向轉介獲聘應徵者的招聘公司支付招聘代理費，包括獵英及Isearch。

何與李靖雯同被控的7項控罪指，他們涉嫌向HKT Services虛假地表示，獵英是轉介7名應徵者予HKT Services的招聘公司，並意圖詐騙而誘使HKT Services向獵英支付招聘代理費共約19萬港元，而導致何及李靖雯獲得利益，或HKT Services蒙受不利。

何與李庚玲同被控的4項控罪指，他們涉嫌向HKT Services虛假地表示，Isearch是轉介另外4名應徵者予HKT Services的招聘公司，並意圖詐騙而誘使HKT Services向Isearch支付招聘代理費共逾11萬港元，而導致何及Isearch獲得利益，或HKT Services蒙受不利。

另外4項控罪指何及李庚玲涉嫌一同串謀詐騙HKT Services，虛假地表示Isearch是轉介另外4名應徵者予HKT Services的招聘公司，並誘使HKT Services向Isearch支付招聘代理費逾11萬港元。