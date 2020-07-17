涉831太子站月台暴動或非法集結　6男被控有2人潛逃

警方起訴6名男子，指他們於去年8月31日，分別參與暴動及非法集結。

去年831反修例衝突中，6名男子涉嫌參與太子站月台的暴動或旺角的非法集結，分別被控暴動、非法集結和搶劫等共9罪，案件今（17日）在九龍城法院提訊。惟其中兩人缺席，法庭遂頒下拘捕令，其餘被告則毋須答辯，獲保釋至9月16日再訊，以待控方準備文件將案轉介區院審理。

6名被告依次為29歲攝影師王茂俊，以及報稱學生的21歲簡梓濱、20歲龍欣樺、19歲連俊雄、24歲卓嘉豪和20歲溫嘉霖。王和龍今日缺席聆訊，裁判官應控方申請頒下拘捕令。

王、龍、連、卓和溫5人同被控暴動、襲擊致造成身體傷害和普通襲擊共3罪，指他們於去年8月31日，在港鐵太子站月台內與其他身份不詳人士參與暴動，以及襲擊男子X和Y。王、龍和卓另被控一項搶劫罪，指他們在太子站月台搶劫女子Z的手機；王其後被控損壞該手機。

王、龍、連和溫同被控另一項暴動罪和刑事損壞罪，指他們當日在港鐵旺角站內與其他身份不詳人士參與暴動，以及損壞旺角站的4部出入閘機和4部售票機等物，共值超過81萬港元。

王及簡則同被控一項非法集結罪，指他們當日在旺角彌敦道和奶路臣街交界，與其他人非法集結。

此外，龍另獨自被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他在去年9月1日，在油麻地港鐵站C出口梯間管有兩個能發出雷射光束的裝置。