市民斥水務署「靠估」　促退款兼覆檢天價水費單

新冠肺炎疫情肆虐，水務署暫停抄水錶，以電腦估算水錶讀數，導致不少住戶近月收到天價水費單。今(17日)有政黨指，收到不少市民求助，表示自己收到天價水費單，因此發起到水務署進行請願，要求署方主動全面覆檢全港過去半年水費，並退回多繳部分。

請願人士一行6人在下午約2時到達水務署外請願，以3人一組分開舉標語牌及叫口號，署方派代表接信。南區社區主任陳堡明指出，近日收到不少市民的求助，指今期水費以倍數式增長，「由1倍2倍、到5倍10倍都有」，而情況並非在單一區域或樓宇出現，而是全港各區皆在類似的情況。

陳又指，在疫情的影響下，許多市民的財政壓力大增，水費單急升令弱勢社群的經濟壓力百上加斤，但根據現時機制市民只可以逐一向水務署申請覆檢。他稱自己幫助了不少街坊覆檢水費，而成功退回部分費用的人超過70%，因此事件「係單純制度出錯，不能以個別申訴方法處理」，希望水務署可主動覆檢今期的所有水費單，並盡快退回多收的款項。

觀塘區議員洪駿軒則表示，收到一名90多歲獨居長者的求助，指往日一直每期交約200至300多港元的水費，但至6月水費卻大輻增加至790港元。該名長者在區議員的協助下覆檢水費，但在7月初再收到水費單，費用僅僅被扣去1.7港元，令人無奈。他又指不少長者居住在公屋，生活並不富裕，高昂的費用令他們生活大受影響。

水務署昨日(16日)證實，今年首6個月共發出約7000多張經調整的水費單以調整帳款或延期繳費，較去年同期增加4000多張，而包括水費覆核查詢及投訴的客戶要求亦激增80%，會按程序處理。