衞生署收樣本瓶「不確診不通知」　德望家長批做法差

有德望學校的學生將樣本瓶交回衞生署轄下診所，但一直無收到結果通知。

子女就讀的學校有學生確診，父母當然擔心，但衞生署的「不確診不通知」政策，就令家長心急如焚。牛池灣德望學校（中學部）早前有學生確診新冠肺炎，校方隨即向學生派發樣本瓶，學生可選擇交回醫管局轄下醫院或衞生署轄下診所，交回醫管局的學生數日內獲通知結果，相反，交回衞生署的遲遲未獲通知。有家長按捺不住致電衞生署熱線查詢，職員才稱：「唔確診係唔會通知」，該家長批評衞生署做法會令人擔心，認為應與醫管局一樣，一有結果便即通知當事人。

一名德望學校初中生的家長向東網指，上周五(10日)收到學校發出電郵，通知家長上周六(11日)上午到學校取深喉樣本套件。該家長於本周日(12日)上午，將樣本瓶交回衞生署位於沙田的圓洲角診所，惟一直等到周三(15日)仍未有回音，於是致電衞生署熱線，職員回覆稱如果沒收到通知就表示屬陰性。

該家長稱，以其所知，有一批同學於周一(13日)將樣本瓶交到醫管局收集中心，翌日已收到短訊通知結果。該家長批評衞生署做法不負責任，令學生及家長因收不到結果而擔憂不已，建議該署效法醫管局，主動通知有關結果。