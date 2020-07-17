張祖榮涉貪案　有被告以掛名股東形式申請投資移民

澳門初級法院今日(17日)續審澳門貿易投資促進局前主席張祖榮涉貪案，合議庭聽取第10名廉署證人舉證，涉及同為內地居民的第21被告魏貴林及第22被告劉喜明。證人表示，在壹建建築有限公司搜出有關魏劉二人的相關投資移民資料，從而揭發案件。

魏劉二人先後於2014年及2015年以投資「太星珠寶有限公司」為由，申請重大投資移民，當時不獲貿促局批准。廉署及後調查發現，兩人在股權協議中，均表明不參與公司營運和行政機關，更將其股份轉到第4被告吳國壽及第5被告伍淑華名下，因此魏劉二人只為掛名股東。

申請期間，貿促局曾要求魏劉二人補交母公司「六星」的財務報表。而「六星」實際股東伍淑華則分別用已獲吳國壽授權的「壹建建築有限公司」銀行帳戶，先後9次匯款1930萬港元至「六星」的港元帳戶，製造流水帳以符合貿促局要求。她並在補交文件翌日，便分幾筆轉回。實際上，該帳戶長期僅有約1000港元的存款，廉署相信，伍淑華是受指使幫忙「做假帳」。

廉署找到1份名為「魏貴林移民利潤分成表」。貿促局當時以相關投資移民在澳門已有相關行業為由，申請最終不獲批准，吳國壽退回149萬元人民幣顧問費予魏劉二人。

被告張祖榮涉嫌在2010至2018年間，在審批「重大投資移民」和「技術移民」的申請時，受賄作不法行為罪和偽造文件罪等，去年7月企圖潛逃海外，被澳門廉署拘捕。此案連同張祖榮在內，共有26名被告，包括時任貿促局投資居留暨法律處經理甄溢全、貿促局行政管理委員會前執行委員吳愛華等。張被控18項罪名，包括受賄作不法行為罪、濫用職權罪、清洗黑錢罪等。